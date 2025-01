“Desconecté al Marco... y me voy a arrancar”: El crudo mensaje de madre tras asesinar a su hijo tetrapléjico - Chilevisión

Un audio es pieza clave en la investigación, ahí la mujer señala que dejó morir al joven que llevaba más de seis años tetrapléjico tras ser baleado por dos sujetos en diciembre de 2018,

La Fiscalía Metropolitana Sur investiga un caso de parricidio, donde ya hay una mujer en prisión preventiva. Se trata de Sonia del Carmen Paillao Calfucura.

Un audio es pieza clave en la investigación, ahí, Paillao admite que dejó morir a Marco Antonio Cantillana Paillao, su hijo, quien llevaba más de seis años tetrapléjico tras ser baleado por dos sujetos en diciembre de 2018, el mismo día de su cumpleaños.

"Oye, desconecté al Marco. Dime cómo chucha tengo que hacerlo, porque yo no estoy capacitada para cuidarlo. ¿Sabís qué? Yo ahora me voy a irme, me voy a arrancar" (sic), indica en el registro enviado vía WhatsApp.

BBCL Investiga informó que al momento de su muerte, la víctima llevaba apenas seis horas de regreso en la casa de su madre después de pasar tiempo al cuidado de una amiga, que lo conoció cuando ambos coincidieron en la misma sala de un hospital público.

Madre desconectó y mató a su hijo

Según testigos, la mujer afirmó que estaba muy cansada y que ya no podía cuidar a su hijo de 28 años. "No doy más. No soy capaz de seguir cuidándolo, quiero que descanse. Estoy aburrida de cuidarlo, porque no puedo hacer mi vida tranquila".

Tras esto y ante la vista de dos personas, la mujer desconectó a su hijo de la máquina de respiración artificial y hasta impidió que uno de los testigos, quien intentó ayudar, se acercará. De hecho, lo golpeó.

Tras la llegada de la Brigada de Homicidios de la PDI y la declaración de los testigos, la mujer fue detenida y tras su formalización quedó en prisión preventiva. Arriesga hasta 15 años de cárcel y se fijó un plazo de investigación de 180 días.