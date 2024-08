Viudo de Juanita Lira compartió desgarrador relato a dos semanas de la muerte: “La pena es inmensa” - Chilevisión

La hija del alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, falleció el pasado 27 de julio a los 31 años. "Sabía que llegaría, pero nunca me aferré a la idea", dijo José Pedro Aninat, esposo de la joven.

El pasado 27 de julio, Juanita Lira, influencer de 31 años e hija del alcalde Lo Barnechea, Cristóbal Lira, falleció debido a un cáncer diagnosticado hace ocho años.

A dos semanas del deceso, José Pedro Aninat, viudo de Juanita, hizo una profunda reflexión sobre cómo han sido los primeros días sin su esposa.

"La pena es inmensa y parece crecer cada día, como una sombra que se alarga conforme pasa el tiempo", confesó Aninat en una entrevista con LUN.

La reflexión del viudo de Juanita Lira

A través de su cuenta de Instagram, José Pedro reconoció que estas dos semanas han sido "las más largas, sin duda. La vida continúa, y aunque todo el mundo está sin luz y agua, siguen atrapados en la máquina que no para de girar, cada vez más rápido".

"Nunca me declaré fan del más allá ni de la vida después de la muerte. Para mí, siempre fue algo incierto, algo que podía o no existir. La partida de una abuela era un proceso natural, doloroso pero inevitable. Sabía que llegaría, pero nunca me aferré a la idea", sostuvo.

"Siempre nos enfocamos en vivir el presente, sin pensar mucho en esa siguiente etapa", agregó después.

Luego, el viudo de la joven de 31 años indicó: "Sé que tendremos un reencuentro, que volveré a sentirte como hace semanas atrás, podré tomar tu mano de nuevo, abrazarte, y seguiremos siendo eternamente felices".

"Quiero, y necesito, retomar esas conversaciones eternas que teníamos, esas que a veces se expresaban solo con una mirada", añadió, y luego dijo: "¿Cuándo? No lo sé. Lamentablemente, a mi edad, creo que aún faltan muchos años".

"Si hay alguna manera de hacer que este tiempo sea más llevadero, te lo pido, porque realmente lo necesito. No sabes cuánta falta me haces. Y cuánta falta me harás", cerró.