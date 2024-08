"Han sido casi 3 meses de bastantes síntomas": Karol Cariola y Tomás De Rementería serán padres

En una publicación compartida en Instagram entre Cariola y el también diputado Tomás De Rementería Venegas, se anunció que la pareja está esperando a su primer hijo.

Este martes y a través de sus redes sociales, Karol Cariola, presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, entregó una gran noticia.

"Estoy embarazada, han sido casi 3 meses de bastantes síntomas, de cambios en mi cuerpo y sensaciones nuevas. Por supuesto es una decisión consciente. Estamos muy contentos y agradecidos de poder vivir juntos esta experiencia", escribió la militante del Partido Comunista.

"Seré madre por primera vez. No voy a negarles que me siento diferente y que es uno de los desafíos más grandes a los que me he enfrentado en mi vida. Me da un poco de miedo, de nervios, pero sé que con el apoyo de Tomás (que será padre por tercera vez), podremos apoyarnos, cuidarnos y vivir junto a sus hermanitos este bonito y deseado proceso", señaló.

El anuncio de Karol Cariola se suma al de Camila Vallejo

Hace casi dos semanas, más precisamente el 1 de agosto, la ministra Camila Vallejo y también por Instagram, anunció que estaba embarazada.

"Una nueva personita se integrará a la familia", escribió en aquella oportunidad la ex dirigenta estudiantil.