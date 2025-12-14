Elección 2025 | Implementan carritos de desplazamiento para electores en el Estadio Nacional - Chilevisión

La Municipalidad de Ñuñoa anunció la implementación de carritos de desplazamiento durante este domingo, para los asistentes que votan al interior del Parque Estadio Nacional en estas Elecciones Presidenciales 2025. Más de 19.000 personas emiten su voto aquí y es por eso que cada uno de ellos cuenta con un cartel que muestra el local de votación al que se dirige y las mesas por las que pasará. La idea está pensada en los adultos mayores y personas con dificultad de traslado. También son techados para proteger tanto de las altas temperaturas, como de las lluvias.