Un grito desesperado y un auto huyendo: El registro clave contra médico detenido por abuso sexual en Viña - Chilevisión

Consternación han causado los registros de Cristian Skog Benítez, traumatólogo infantil que fue detenido tras ser acusado de haber cometido abuso sexual por sorpresa a una mujer y una menor de edad en plan vía pública en Viña del Mar. Los registros que destaparon la denuncia mostrarían dos casos ocurridos en los últimos días, en los que se mostraría el hombre acercarse a sus víctimas y abordarlas para cometer el abuso. En uno de los registros clave, se escucha de fondo el grito desesperado de la víctima tras el ataque y, acto seguido, el auto del detenido huyendo a toda velocidad del lugar.