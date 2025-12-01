 Tensión en la frontera: Reportan incidentes entre migrantes y policía peruana - Chilevisión
01/12/2025 18:40

Tensión en la frontera: Reportan incidentes entre migrantes y policía peruana

Este lunes, en horas de la tarde, se registraron incidentes entre migrantes y policía peruana en la frontera con Chile. El contingente se encuentra desplegado en la zona desde hace unas horas, luego que el mandatario peruano José Jerí declarara estado de emergencia. En medio de ese contexto, en su intento por dejar nuestro país, migrantes indocumentados empujaron y forcejaron con la policía peruana. De momento se reportan detenidos y otros trasladados hasta el límite entre los complejos fronterizos de Santa Rosa y Chacalluta.

