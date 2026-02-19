Nuevos antecedentes: Lo que se sabe de la explosión y descontrolado incendio en Renca - Chilevisión

Durante la mañana de este jueves, una fuerte explosión que derivó en un voraz incendio se produjo en la comuna de Renca. La información preliminar señalaba que el incendio habría comenzado en una empresa, ubicada en Los Atacameños con Avenida Fresia. Además, el siniestro tiene una alta carga combustible dado su origen y se trabaja en el peligro de propagación, ya que hay un foco principal y otros incendios a los alrededores. Mientras que con el correr de los minutos se indicó que todo se habría dado por un accidente de tránsito de un camión de gas que habría provocado la explosión y posterior incendio en empresa.