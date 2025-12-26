Motociclista murió tras perder el control de su vehículo en la Autopista Central - Chilevisión

Durante la madrugada de este viernes, un conductor de motocicleta murió tras protagonizar un accidente de tránsito en la Autopista Central en la comuna de Lo Espejo. La víctima se habría desplazado en dirección al sur cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control y chocó contra la calzada, muriendo en el lugar. Por el momento, no se ha podido determinar si existen otros vehículos involucrados en el hecho; sin embargo, se estableció que se trata de un hombre que aún no ha podido ser identificado.