Homicidio, tráfico y robos: El peligroso prontuario de los detenidos por asalto a Ernesto Díaz Correa - Chilevisión

Este martes se efectuó la detención de 5 sujetos que habrían estado involucrados en el violento asalto que sufrió Ernesto Díaz Correa la noche del domingo. El comunicador sufrió el robo de su vehículo tras ser abordado por un grupo de desconocidos en San Bernardo. Esta jornada se concretó el arresto, luego de que el mismo grupo se viera involucrado en otro robo en la misma comuna. Todos tendrían un amplio prontuario policial, con antecedentes por delitos como homicidio, robo con intimidación, robo en bienes nacionales de uso público, robo en lugar habitado, receptación, tráficos, entre varios otros.