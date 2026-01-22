 Familias buscan a sus mascotas extraviadas tras operativos de rescate por incendios forestales - Chilevisión
22/01/2026 23:19

Equipos de veterinarios de distintas regiones han viajado hacia las zonas más golpeadas por los incendios forestales en la zona sur para búsqueda, atención médica y coordinación de rescate de mascotas extraviadas o lesionadas. En redes sociales se han viralizado imágenes de rescatistas y vecinos ayudando a perros, gatos e incluso fauna silvestre. Intensifican así los equipos y campañas de ayuda para apoyar a los animales y sus familias afectadas, quienes, en muchos casos, buscan a sus mascotas extraviadas en clínicas veterinarias.

