EXCLUSIVO | Habla abogado detenido en formalización de gendarmes: “Jamás le pasé un celular” - Chilevisión

Este martes, CHV Noticias conversó en exclusiva con Gabriel Zambrano, abogado que fue detenido en el Centro de Justicia tras ser denunciado por supuestamente facilitar un teléfono celular a uno de sus representados, un exgendarme que está privado de libertad transitoriamente. Después de cinco horas, el defensor fue dejado en libertad y no asistió a la jornada de audiencias que, según se pronostica, podría terminar recién el sábado con la resolución de las medidas cautelares para los 71 imputados.