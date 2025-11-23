 Es carabinero: Identifican a conductor que chocó y huyó sin auxiliar a víctimas en Vitacura - Chilevisión
23/11/2025 15:21

Es carabinero: Identifican a conductor que chocó y huyó sin auxiliar a víctimas en Vitacura

En la madrugada de este domingo se produjo un grave accidente de tránsito en la comuna de Vitacura, donde el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol. En el auto viajaban cinco personas, pero cuando Carabineros llegó al lugar no lograron encontrar a la persona que manejaba, quien huyó del lugar sin auxiliar a los afectados. Tras algunas diligencias, donde se revisaron las cámaras de seguridad, se logró identificar y detener al responsable, quien es un funcionario de carabineros de 23 años. Dos personas terminaron con lesiones graves, donde una mujer es la más afectada y se mantiene en riesgo vital. Para esta tarde quedó fijado la control de detención del funcionario policial. 

