VIDEO | “Desapareció por completo”: Así quedó Punta de Parra tras devastador incendio - Chilevisión

VIDEO | “Desapareció por completo”: Así quedó Punta de Parra tras devastador incendio

La localidad de Punta de Parra en Tomé, región del Biobío, fue arrasada por las llamas en medio de la emergencia por los incendios que afectan la zona. Reportes preliminares de la autoridades señalaron que al menos un 80% de las viviendas resultaron totalmente destruídas por las llamas“Conversaba con un vecino que decía que vivía aquí hace 40 años y esto desapareció por completo. La entrada que hay hacia el balneario está con las completamente con las casa a ambos lados quemados”, señaló Alejandro Paredes, quien está reporteando en la zona. 

