Carrera presidencial en recta final: Candidatos van por los indecisos de cara a la primera vuelta - Chilevisión

La carrera presidencial ya entró en la recta final. De hecho quedan apenas 55 días para que se realice la primera vuelta de la elección fijada para el 16 de noviembre próximo. Un plazo que los candidatos aprovecharán al máximo tras el inicio además del periodo de propaganda electoral. El único propósito de todos los aspirantes a La Moneda es posicionarse como uno de los candidatos que pasará a segunda vuelta para lo que ya anuncian que el foco principal de las campañas estará en captar a los denominados indecisos.