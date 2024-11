“Un peligro para la sociedad”: Las razones por las que Jorge Valdivia volvió a prisión preventiva - Chilevisión

El ex futbolista regresará la cárcel a menos de 10 días de su reformalización, cuando el Juzgado de Garantía resolvió su salida de la prisión de Rancagua.

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones revocó este jueves el arresto domicilio nocturno para Jorge Valdivia y decretó la medida cautelar de prisión preventiva, en el marco de la investigación por dos denuncias por violación que pesan en su contra.

De esta manera, el ex futbolista volverá a estar tras las rejas a menos de 10 días de su reformalización, cuando el Juzgado de Garantía resolvió su salida de la cárcel de Rancagua.

Así, por decisión unánime, la Corte determinó la medida argumentando que el ex futbolista constituye "un peligro para la sociedad".

Las razones por las que Jorge Valdivia vuelve a la cárcel

En la instancia, participaron abogados de las dos denunciantes de Jorge Valdivia quienes, en fechas distintas del mes de octubre, acusan haber sido víctimas de violación.

La vocera de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, sostuvo que "en este caso se cuestionaba la prueba rendida, que es una prueba bastante contundente: contamos con las declaraciones de las víctimas, los informes de lesiones. Acá en el fondo, ambas víctimas presentan lesiones".

Por su parte, Jorge Correa, abogado de la segunda denunciante, sostuvo que "al revés de lo que había dicho el magistrado (Juzgado de Garantía), se dio por acreditado el delito y la participación" de Valdivia.

El profesional también aclaró que la declaración de Maite Orsini, ex pareja de Jorge, no influyó en nada al momento de la resolución. "Ni la defensa ni nosotros le dimos ningún valor", dijo.

Una razón poderosa a la hora de determinar este vuelco en el caso, es que el pasado 21 de noviembre, el ex futbolista habría incumplido la medida cautelar de arresto domicilio nocturno.

Funcionarios de Carabineros acudieron al departamento del ex seleccionado nacional, pero no respondió a los llamados al citófono. Según él, se encontraba durmiendo a esa hora y no escuchó el sonido.