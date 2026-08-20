20/ 08/ 2026 08:24

Un bombero fue apuñalado: Cámaras de seguridad captan agresión de turba a trabajadores de una bencinera en La Cisterna

Este jueves se dieron a conocer las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron la agresión a tres trabajadores de una bencinera por parte de una turba de personas en La Cisterna. Todo comenzó luego de que uno de los bomberos le mencionara a un grupo de mujeres que debían mover su vehículo porque la manguera del surtidor de combustible no alcanzaba. Ellas discutieron, se fueron y volvieron con al menos una decena de personas quienes incluso apuñalaron a uno de los trabajadores. La investigación está en curso.