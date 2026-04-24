Tricel revierte disolución de Evópoli y determina que cumple requisitos legales para ser un partido

La defensa de estuvo a cargo del exministro y abogado Juan José Ossa, quien presentó una reclamación ante el pleno. “Valoramos profundamente este pronunciamiento”, señalaron desde la colectividad.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dejó sin efecto una decisión del Servicio Electoral y estableció que Evolución Política (Evópoli) cumple con los requisitos establecidos en la ley para continuar como partido político.

Esto, luego que el organismo acogiera un recurso interpuesto por su directiva, en el que se planteaba que colectividad sí cumplía con ek marco legal tras los resultados de las elecciones parlamentarias de 2025.

Vale recordar que, tras los comicios, Servel publicó una resolución en febrero decretando la disolución, basada en que el partido no alcanzó el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la elección de diputados.

Ahora, la defensa de la colectividad estuvo a cargo del exministro y abogado Juan José Ossa (Renovación Nacional), quien presentó una reclamación ante el pleno de cinco ministros.





Como resultado, el fallo del Tricel acogió íntegramente los argumentos de Ossa, estableciendo que el partido cuenta con el mínimo de cuatro parlamentarios en al menos dos regiones distintas, tal como exige la Ley N°18.603 para subsistir.

De esta manera, Evópoli se salvó de su disolución y mantendrá plenamente su calidad de partido político de acuerdo a la legislación nacional.

Evópoli valoró fallo del Tricel

Desde Evópoli reaccionaron al fallo y señalaron en un comunicado que “no solo despeja cualquier duda”, sino que “reconoce la trayectoria con que Evópoli ha contribuido al debate público, a la democracia y a la construcción de una política seria y responsable“.

“Valoramos profundamente este pronunciamiento y agradecemos especialmente el sólido trabajo jurídico realizado por nuestro abogado, Juan José Ossa, cuyo profesionalismo y compromiso fueron fundamentales para este resultado”, agregaron.

Finalmente, adelantaron que “seguiremos trabajando con la misma convicción de siempre, fortaleciendo nuestro proyecto político al servicio de Chile”.