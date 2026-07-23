Tragedia en mall de Quilpué: Mujer pierde la vida al caer desde cuarto piso

El hecho ocurrió la tarde de este jueves en el Mall Plaza del Sol de Quilpué ante el asombro y preocupación de todos los presentes.

Una tragedia ocurrió esta tarde en el Mall Plaza del Sol de Quilpué, región de Valparaíso, donde una mujer perdió la vida tras caer desde el cuarto piso del recinto.

El medio Pura Noticias indicó que por causas que se investigan, una mujer de aproximadamente 43 años se precipitó y cayó al segundo nivel del recinto.





Todo esto ante el asombro y preocupación de clientes, locatarios y funcionarios del mall, que aislaron el lugar para el trabajo de los equipos de emergencias, quienes constataron la muerte.

El citado medio agregó que el centro comercial cerró tras la tragedia y el Ministerio Público instruyó la presencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Servicio Médico Legal.