Tragedia en Calbuco: Padre e hija fallecen tras volcamiento de bote

El alcalde de la comuna, Marco Silva, indicó que tras el accidente logró sobrevivir un integrante del clan familiar.

Una tragedia ocurrió este jueves en Calbuco, región de Los Lagos, donde un padre y su hija fallecieron tras volcamiento de bote.

Las víctimas fueron identificadas como Claudio Alejandro Villarroel Balcazar de 43 años y su hija Maira Anaís Villarroel Coñocar de 4.





En conversación con Radio Bío Bío, el alcalde de la comuna, Marco Silva, se refirió al lamentable hecho. “La familia fue a desaguar su lancha y al regresar, en un bote auxiliar, al abordarlo, el bote se dio vuelta y cayeron al mar”.

El edil agregó que tras el accidente logró sobrevivir una persona del clan familiar, Marcia Coñocar, sin embargo, perdieron la vida el padre y la menor.

Se indicó también que la Labocar está a cargo de las pericias respectivas, mientras que los cuerpos serán rescatados por la Armada de Chile para luego ser trasladados al Servicio Médico Legal.