Tiene autismo y diabetes: Mujer lleva 12 días desaparecida en Nueva Imperial

A la mujer de 46 años se le perdió el rastro el pasado miércoles 10 de junio y su familia hizo un llamado para agilizar la búsqueda.

Una mujer, identificada como María Verónica Hernández Catrilao, y de 46 años, lleva 12 días desaparecida en Nueva Imperial, región de La Araucanía.

Además, la mujer que al momento que se le perdiera el rastro vestía polerón blanco y pantalón de buzo negro, presenta problemas cognitivos, autismo y diabetes, informó Radio Bío Bío.





El citado medio agregó que el paradero de la víctima se desconoce desde el miércoles 10 de junio cuando visitó a su papá en su lugar de trabajo, una sucursal del Supermercado Acuenta.

Por esta razón, su progenitor, Eugenio Hernández, señaló que la búsqueda avanza con lentitud e hizo un llamado para agilizar los trabajos y solicitó que GOPE se sume al operativo.

Por último, los padres de la mujer solicitaron que cualquier información sobre su paradero sea entregado a Carabineros de Nueva Imperial y aclararon que como familia no están pidiendo ayuda económica luego que esa información apareciera en redes sociales.