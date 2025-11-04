Tensos momentos marcaron debate presidencial de la Archi a días de la elección 2025 - Chilevisión

Los ocho candidatos presidenciales dijeron presente en el debate organizado por Archi (Asociación de Radiodifusoras de Chile), donde la candidata oficialista destacó los derechos de la mujer y apuntó a la derecha de querer “retroceder” en este ámbito. Mientras que Eduardo Artés protagonizó varios momentos tensos, donde el más fuerte fue con Johannes Kaiser. También fueron varias las ironías de Marco Enríquez-Ominami a la “derecha dura”, donde el candidato independiente señaló: "Se andan paseando como Heidi diciendo barbaridades... Proponen cosas que no son ciertas".