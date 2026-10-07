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Temblor hoy 7 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este miércoles 7 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, miércoles 7 de octubre, en Chile

  • Magnitud: 3.9
  • Hora: 06:09 horas.
  • Epicentro: 14 km al noroeste de Andacollo, región de Coquimbo.
  • Profundidad: 68 km.
  • Magnitud: 3.2
  • Hora: 05:14 horas.
  • Epicentro: 69 km al sureste de Socaire, región de Antofagasta.
  • Profundidad: 214 km.
  • Magnitud: 3.1
  • Hora: 03:52 horas.
  • Epicentro: 55 km al suroeste de Ollagüe, región de Antofagasta.
  • Profundidad: 119 km.
  • Magnitud: 3.2
  • Hora: 01:43 horas.
  • Epicentro: 42 km al suroeste de Mina Collahuasi, región de Tarapacá.
  • Profundidad: 139 km.
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