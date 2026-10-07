Temblor hoy 7 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este miércoles 7 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, miércoles 7 de octubre, en Chile

Magnitud: 3.9

3.9 Hora: 06:09 horas.

06:09 horas. Epicentro : 14 km al noroeste de Andacollo, región de Coquimbo.

: 14 km al noroeste de Andacollo, región de Coquimbo. Profundidad: 68 km.

Magnitud: 3.2

3.2 Hora: 05:14 horas.

05:14 horas. Epicentro : 69 km al sureste de Socaire, región de Antofagasta.

: 69 km al sureste de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 214 km.

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 03:52 horas.

03:52 horas. Epicentro : 55 km al suroeste de Ollagüe, región de Antofagasta.

: 55 km al suroeste de Ollagüe, región de Antofagasta. Profundidad: 119 km.