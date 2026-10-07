Temblor hoy 7 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este miércoles 7 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, miércoles 7 de octubre, en Chile
- Magnitud: 3.9
- Hora: 06:09 horas.
- Epicentro: 14 km al noroeste de Andacollo, región de Coquimbo.
- Profundidad: 68 km.
- Magnitud: 3.2
- Hora: 05:14 horas.
- Epicentro: 69 km al sureste de Socaire, región de Antofagasta.
- Profundidad: 214 km.
- Magnitud: 3.1
- Hora: 03:52 horas.
- Epicentro: 55 km al suroeste de Ollagüe, región de Antofagasta.
- Profundidad: 119 km.
- Magnitud: 3.2
- Hora: 01:43 horas.
- Epicentro: 42 km al suroeste de Mina Collahuasi, región de Tarapacá.
- Profundidad: 139 km.