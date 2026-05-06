Temblor hoy 6 de mayo en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Durante este miércoles 6 de mayo se han registrado distintos movimientos telúricos en el territorio nacional, según reportó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, lo que provoca temblores frecuentes de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, miércoles 6 de mayo en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.3

: 3.3 Hora : 03:39 horas.

: 03:39 horas. Epicentro : 41 km al este de Patache, Región de Tarapacá.

: 41 km al este de Patache, Región de Tarapacá. Profundidad: 44 km.

Magnitud : 4.7

: 4.7 Hora : 04:19 horas.

: 04:19 horas. Epicentro : 58 km al Oeste de Tongoy, Región de Coquimbo.

: 58 km al Oeste de Tongoy, Región de Coquimbo. Profundidad: 29 km.

Magnitud : 3.0

: 3.0 Hora : 05:18 horas.

: 05:18 horas. Epicentro : 61 km al sureste de Socaire, Región de Antofagasta.

: 61 km al sureste de Socaire, Región de Antofagasta. Profundidad: 238 km.

Magnitud : 3.0

: 3.0 Hora : 06:37 horas.

: 06:37 horas. Epicentro : 11 km al suroeste de Ovalle, Región de Coquimbo.

: 11 km al suroeste de Ovalle, Región de Coquimbo. Profundidad: 57 km.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

Mantener la calma y buscar un lugar de protección.

Protegerse bajo un objeto firme.

Cortar electricidad, gas y agua si es posible.

Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.

En eventos masivos, proteger cabeza y cuello

Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

IMPORTANTE: Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.