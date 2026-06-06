Temblor hoy 6 de junio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este sábado 6 de junio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.4

: 3.4 Hora: 06:57 horas.

06:57 horas. Epicentro : 109 km al O de Pichilemu, región de O’Higgins.

: 109 km al O de Pichilemu, región de O’Higgins. Profundidad: 10 km.

Magnitud : 3.4

: 3.4 Hora: 05:06 horas.

05:06 horas. Epicentro : 24 km al O de Quintero, región de Valparaíso.

: 24 km al O de Quintero, región de Valparaíso. Profundidad: 28 km.

Magnitud : 3.9

: 3.9 Hora: 03:55 horas.

03:55 horas. Epicentro : 70 km al SE de Socaire, región de Antofagasta.

: 70 km al SE de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 204 km.

Magnitud : 3.6

: 3.6 Hora: 02:02 horas.

02:02 horas. Epicentro : 15 km al O de Quintero, región de Valparaíso.

: 15 km al O de Quintero, región de Valparaíso. Profundidad: 30 km.

Magnitud : 3.1

: 3.1 Hora: 01:33 horas.

01:33 horas. Epicentro : 151 km al NO de Punta de Choros, región de Coquimbo.

: 151 km al NO de Punta de Choros, región de Coquimbo. Profundidad: 42 km.

Magnitud : 3.3

: 3.3 Hora: 00:01 horas.

00:01 horas. Epicentro : 106 km al SE de Ollagüe, región de Antofagasta.

: 106 km al SE de Ollagüe, región de Antofagasta. Profundidad: 220 km.