Temblor hoy 30 de junio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este martes 30 de junio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, martes 30 de junio en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.1

: 3.1 Hora: 11:19 horas.

11:19 horas. Epicentro : 24 km al Sur de Mina Collahuasi, región de Tarapacá.

: 24 km al Sur de Mina Collahuasi, región de Tarapacá. Profundidad: 104 km.

Magnitud : 4.1

: 4.1 Hora: 10:49 horas.

10:49 horas. Epicentro : 44 km al Oeste de San Antonio de los Cobres, Salta Argentina.

: 44 km al Oeste de San Antonio de los Cobres, Salta Argentina. Profundidad: 246 km.

Magnitud : 3.5

: 3.5 Hora: 09:19 horas.

09:19 horas. Epicentro : 53 km al Suroeste de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta.

: 53 km al Suroeste de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta. Profundidad: 87 km.

Magnitud : 3.1

: 3.1 Hora: 06:41 horas.

06:41 horas. Epicentro : 29 km al Sureste de Calama, región de Antofagasta.

: 29 km al Sureste de Calama, región de Antofagasta. Profundidad: 108 km.

Magnitud : 3.1

: 3.1 Hora: 04:45 horas.

04:45 horas. Epicentro : 40 km al Oeste de Socaire, región de Antofagasta.

: 40 km al Oeste de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 130 km.

Magnitud : 4.2

: 4.2 Hora: 04:26 horas.

04:26 horas. Epicentro : 43 km al Suoeste de Huasco, región de Antofagasta.

: 43 km al Suoeste de Huasco, región de Antofagasta. Profundidad: 24 km.

Magnitud : 3.4

: 3.4 Hora: 03:53 horas.

03:53 horas. Epicentro : 72 km al Sureste de Sierra Gorda, región de Antofagasta.

: 72 km al Sureste de Sierra Gorda, región de Antofagasta. Profundidad: 97 km.

Magnitud : 3.3

: 3.3 Hora: 01:03 horas.

01:03 horas. Epicentro : 52 km al Sur de Socaire, región de Antofagasta.

: 52 km al Sur de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 138 km.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

Mantener la calma y buscar un lugar de protección.

Protegerse bajo un objeto firme.

Cortar electricidad, gas y agua si es posible.

Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.

En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.

Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

IMPORTANTE: Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.