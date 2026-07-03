Temblor hoy 3 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este viernes 3 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 3 de julio en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 4.0

: 4.0 Hora: 02:46 horas

02:46 horas Epicentro : 73 km al Norte de Tocopilla, región de Antofagasta

: 73 km al Norte de Tocopilla, región de Antofagasta Profundidad: 41 km

Magnitud : 3.0

: 3.0 Hora: 01:49 horas

01:49 horas Epicentro : 14 km al Noreste de Putre, región de Arica y Parinacota

: 14 km al Noreste de Putre, región de Arica y Parinacota Profundidad: 122 km

Magnitud : 3.4

: 3.4 Hora: 01:18 horas

01:18 horas Epicentro : 116 km al Noreste de Socaire, región de Atacama

: 116 km al Noreste de Socaire, región de Atacama Profundidad: 234 km