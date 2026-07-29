Temblor hoy 29 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este miércoles 29 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, miércoles 29 de julio en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.7

: 3.7 Hora : 06:09 horas.

: 06:09 horas. Epicentro : 78 km al oeste de San Antonio de los Cobres

: 78 km al oeste de San Antonio de los Cobres Profundidad: 196 km.

Magnitud : 4.1

: 4.1 Hora : 05:04 horas.

: 05:04 horas. Epicentro : 125 km al sureste de Copiapó, región de Atacama.

: 125 km al sureste de Copiapó, región de Atacama. Profundidad: 96 km.

Magnitud : 4.1

: 4.1 Hora : 04:21 horas.

: 04:21 horas. Epicentro : 95 km al noreste de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta.

: 95 km al noreste de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta. Profundidad: 182 km.

Magnitud : 4.9

: 4.9 Hora : 01:00 horas.

: 01:00 horas. Epicentro : 217 km al sur de Puerto Williams, región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

: 217 km al sur de Puerto Williams, región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Profundidad: 10 km.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred)entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

Mantener la calma y buscar un lugar de protección.

Protegerse bajo un objeto firme.

Cortar electricidad, gas y agua si es posible.

Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.

En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.

Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

IMPORTANTE: Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.