Temblor hoy 18 de agosto en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este martes 18 de agosto se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, martes 18 de agosto, en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 06:19 horas.

06:19 horas. Epicentro: 51 km al noreste de Pica, región de Tarapacá.

51 km al noreste de Pica, región de Tarapacá. Profundidad: 114 km.

Magnitud: 3.6

3.6 Hora: 05:58 horas.

05:58 horas. Epicentro: 55 km al este de Ollagüe, región de Antofagasta.

55 km al este de Ollagüe, región de Antofagasta. Profundidad: 196 km.

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 04:36 horas.

04:36 horas. Epicentro: 75 km al este de Socaire, región de Antofagasta.

75 km al este de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 199 km.

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 00:56 horas.

00:56 horas. Epicentro: 26 km al este de Ancud, región de Los Lagos.

26 km al este de Ancud, región de Los Lagos. Profundidad: 10 km.

Magnitud: 3.9

3.9 Hora: 00:06 horas.

00:06 horas. Epicentro: 55 km al sureste de Socaire, región de Antofagasta.

55 km al sureste de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 220 km.

¿Qué hacer en caso de un sismo?