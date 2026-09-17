Temblor hoy 17 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este jueves 17 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, jueves 17 de septiembre en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 2.9

2.9 Hora: 02:02 horas

02:02 horas Epicentro: 48 km al SE de Socaire.

48 km al SE de Socaire. Profundidad: 261 km

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 00:55 horas

00:55 horas Epicentro: 48 km al SO de Mina Collahuasi.

48 km al SO de Mina Collahuasi. Profundidad: 121 km

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 01:21 horas

01:21 horas Epicentro: 114 km al E de Alto del Carmen.

114 km al E de Alto del Carmen. Profundidad: 119 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?