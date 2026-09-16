16/ 09/ 2026 23:06

Revelan nuevos antecedentes de helicóptero de NBC siniestrado: Equipo de TV transmitió su propio accidente

Aún no hay explicación para el accidente que conmocionó a Los Ángeles, California: la caída de un helicóptero de prensa de la cadena de televisión NBC. La aeronave se estrelló mientras su tripulación cubría desde el aire un accidente automovilístico. La investigación busca determinar qué ocurrió antes de que la máquina se precipitara contra el suelo. El siniestro dejó tres víctimas fatales, dos de ellas integrantes del equipo de prensa y un transeúnte.