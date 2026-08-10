Temblor hoy 10 de agosto en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este lunes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este lunes 10 de agosto se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, lunes 10 de agosto, en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 3.9

3.9 Hora: 06:57 horas.

06:57 horas. Epicentro: 52 km al oeste de Mina La Escondida, región de Antofagasta.

52 km al oeste de Mina La Escondida, región de Antofagasta. Profundidad: 63 km.

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 05:26 horas.

05:26 horas. Epicentro: 34 km al sur de Calama, región de Antofagasta.

34 km al sur de Calama, región de Antofagasta. Profundidad: 99 km.

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 05:06 horas.

05:06 horas. Epicentro: 24 km al oeste de Pichidangui, región de Coquimbo.

24 km al oeste de Pichidangui, región de Coquimbo. Profundidad: 23 km.

Magnitud: 3.3

3.3 Hora: 01:40 horas.

01:40 horas. Epicentro: 63 km al este de Socaire, región de Antofagasta.

63 km al este de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 250 km.