Teleférico Bicentenario registra 85% de avance: Así serán las cabinas que unirán Providencia y Huechuraba

El proyecto contempla tres estaciones y 121 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una. Además, las autoridades estiman que la tarifa rondará los $1.000, similar a la del Metro.

El nuevo Teleférico Bicentenario, que conectará Providencia con Ciudad Empresarial, en Huechuraba, registra un 85% de avance y se espera que entre en operación durante 2027, reduciendo un trayecto que hoy puede tardar más de una hora a solo 13 minutos.

El proyecto contempla tres estaciones y 121 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una , permitiendo trasladar hasta 6.000 personas por hora y más de 50.000 al día.

Las autoridades estiman que la tarifa rondará los $1.000, similar a la del Metro, mientras que durante el próximo verano se realizará una marcha blanca para poner a prueba el sistema, cuya tecnología de origen suizo es la misma utilizada en modernos teleféricos europeos.