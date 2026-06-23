TC declara inconstitucional revisar mochilas a alumnos y otras normativas de Escuelas Protegidas

Entre las medidas que “el Tribunal Constitucional declaró contrarias a la Constitución” destaca la facultad de los sostenedores de establecimientos educacionales de revisar mochilas, bolsos y efectos personales de los alumnos.

El Tribunal Constitucional (TC) emitió este martes un comunicado por el proyecto de ley conocido como Escuelas Protegidas y declaró inconstitucionales diversos puntos del documento.

Entre las medidas que “el Tribunal Constitucional declaró contrarias a la Constitución” destaca uno de los aspectos más comentados: La facultad de los sostenedores de establecimientos educacionales de revisar mochilas, bolsos y efectos personales de los alumnos.





Otro aspecto que el organismo declaró parcialmente inconstitucional fueron las modificaciones a la Ley de Subvenciones, el que busca prohibir las vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial o con apología a la violencia, drogas o conductas delictuales.

Una tercera norma que cuestiona el documento es la “disposición que modifica la ley de Educación Superior y condiciona el beneficio de la gratuidad a no haber sido condenado por sentencia firma por los delitos que la norma indica como requisito de acceso”.