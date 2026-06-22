Sismo remece a la zona norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se registró a las 09:18 horas de este lunes.
Un sismo de magnitud 4.5 remeció a la zona norte del país la mañana de este lunes, específicamente a la región de Antofagasta.
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 09:18 horas a 37 km al suroeste de la comuna de Tocopilla.
Según reportó el organismo, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 32 kilómetros.
Hora Local: 2026/06/22 09:18:41, mag: 4.5, Lat: -22.39, Lon: -70.36, Prof: 32.31, Loc : 36.9 km al SO de Tocopilla
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) June 22, 2026