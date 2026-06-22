Sismo remece a la zona norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se registró a las 09:18 horas de este lunes.

Un sismo de magnitud 4.5 remeció a la zona norte del país la mañana de este lunes, específicamente a la región de Antofagasta.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 09:18 horas a 37 km al suroeste de la comuna de Tocopilla.

Según reportó el organismo, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 32 kilómetros.