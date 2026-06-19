Sismo remece a la zona norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se registró a las 16:10 horas de este viernes.
Un sismo de magnitud 4.7 remeció a la zona norte del país la tarde de este viernes, específicamente a la región de Tarapacá.
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 16:10 horas a 49 km al suroeste de la comuna de Collahuasi.
Según reportó el organismo, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 117 kilómetros.
- Magnitud: 4.7
- Hora: 16:10 horas.
- Epicentro: 49 km al Suroeste de Collahuasi, región de Tarapacá.
- Profundidad: 117 km.
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.