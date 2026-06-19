Sismo remece a la zona norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se registró a las 16:10 horas de este viernes.

Un sismo de magnitud 4.7 remeció a la zona norte del país la tarde de este viernes, específicamente a la región de Tarapacá.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 16:10 horas a 49 km al suroeste de la comuna de Collahuasi.

Según reportó el organismo, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 117 kilómetros.

Magnitud : 4.7

: 4.7 Hora: 16:10 horas.

16:10 horas. Epicentro : 49 km al Suroeste de Collahuasi, región de Tarapacá.

: 49 km al Suroeste de Collahuasi, región de Tarapacá. Profundidad: 117 km.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico: