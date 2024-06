“No se dio cuenta que la buscaban”: Revelan las declaraciones de Jasna Oyarzún tras ser encontrada con vida - Chilevisión

Tras se encontrada, la primera declaración de Jasna duró al rededor de 10 minutos y tras ello fue trasladada por funcionarios policiales a constatar lesiones.

Este viernes, se dio a conocer el primer relato de Jasna Oyarzún tras ser encontrada con vida y en buenas condiciones, luego de que desapareciera el pasado 20 de mayo en Punta Arenas.

“Ella expresaba que sentía que la estaban persiguiendo y es por eso se acerca a este lugar, se baja del vehículo y empieza una caminata”, de acuerdo a lo informado en CHV Noticias.

“Ella no se dio cuenta que la estaban buscando. No es que ella se haya desorientado y se haya perdido, sino que ella manifiesta que simplemente estaba caminando. Y cuando se encuentra con personal de la Armada, le pregunta su nombre y ella dice que es Jasna Oyarzún y finalmente le comunican que su familia y todas las autoridades la estaban buscando”, detalló la periodista.

“Pero ella no expresa que estaba desorientada, sino que simplemente decidió tomar su mochila, acompañada de su perrito y empezar a caminar. Por eso, es extraño que ella quizas quiso hacer un trecking o un tipo de expedición en este lugar. Es raro para la familia porque decían que a ella no le gustaba mucho realizar este tipo de deportes, pero no es raro que la gente haga deporte acá”, agregó.

Sin embargo, lo que ahora las autoridades se encuentran indagando es cómo pasó tantos días en la zona donde las temperaturas son bajo cero, y sin señal. Por el momento, se desconoce si llevaba implementación para poder acampar.

