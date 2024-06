“No me quiere hablar”: Mamá de Tomás Ross reveló complejo conflicto familiar tras 32 días de caminata - Chilevisión

La mamá de Tomás Ross detalló el conflicto familiar que hoy enfrenta con el menor de sus hijos tras realizar su extensa caminata a La Moneda.

Camila Gómez, la madre de Tomas Ross, reveló estar viviendo un conflicto familiar tras la caminata de 1.300 kilómetros que realizó desde Chiloé a La Moneda para recaudar el dinero para el medicamento que necesita su hijo.

Así lo reveló Camila en conversación con Julio César Rodríguez en el programa Podría Ser Peor, precisando que está realizando las gestiones para viajar cuanto antes a Estados Unidos para que Tomás pueda recibir el medicamento.

“Yo soy súper ansiosa, entonces, ya sabiendo que puedo darle el medicamento a Tomás, quiero viajar lo antes posible (...) Igual hay que hacer ciertos trámites, los cuales ya los estoy haciendo (...) espero que sea máximo a mitad de junio ”, detalló.

“Está enojado conmigo”

Sin embargo, la mamá de Tomás especificó que se quedará allá durante 3 meses con sus hijos y esposo. En ese contexto, reveló que el menor, Ervin de 2 años, está enojado con ella.

“Yo ya no lo puedo dejar más al chiquitito porque ya está enojado conmigo, no me quiere hablar, no sabe por qué desaparecí de su vida y su papá también, porque mi esposo estuvo en esta caminata todos los días, él no caminaba, pero él era parte del equipo de logística”, aseguró.

“No sé cómo voy a poder reparar mi vínculo con él ”

Dado a ello, Camila profundizó en el complejo escenario familiar que enfrenta tras ser consultada por Página 7 sobre sus declaraciones.

“No sé cómo voy a poder reparar mi vínculo con él, espero que cuando esté más grande me entienda”, expresó.

“Espero que se le pase el enojo rápido con nosotros, porque igual es chiquitito, desaparecimos de un día para otro”, agregó.

Finalmente, reveló que el Ervin se encuentra acompañado de su hermano Tomás, quien ha sido fundamental en el proceso: “Por lo menos está con su hermanito, así que él es su vínculo, además, él adora a sus dos abuelas, porque se turnaban para cuidarlo”, concluyó.