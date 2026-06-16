Santiago bajo fiscalización: 57 puntos intervenidos en masivo copamiento policial nacional

Carabineros y PDI se congregaron en la Alameda, fuera del Palacio de La Moneda, para posteriormente desplegarse a distintos puntos.

Un masivo copamiento policial se realizó a nivel nacional la noche de este lunes. En Santiago, el punto de partida fue en la Alameda, fuera del Palacio de La Moneda, donde se congregaron Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Los uniformados se desplegaron en 57 puntos de la Región Metropolitana, uno de ellos en la comuna de Estación Central, en el sector de Toro Mazote, donde se registró un control migratorio.

“Nuestras funciones hoy son fiscalizar a los extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular, detener prófugos de la justicia y determinar si hay alguna persona cometiendo un delito en flagrancia“, explicó PDI.