30/ 09/ 2026 07:24

Repartidor de app murió en Providencia tras chocar contra un poste: Hasta el momento se descarta intervención de terceros

Durante la madrugada de este miércoles, un motociclista chocó en el sector de avenida Francisco Bilbao con calle José Manuel Infante en la comuna de Providencia. Se trata de un hombre que se desempeñaba como repartidor de aplicación y estaba a bordo de su motocicleta cuando impactó con un poste. Fue trasladado al Hospital del Salvador, donde se constató su muerte debido a la gravedad de sus heridas. Hasta el momento no hay intervención de terceros y la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros se encuentra realizando las diligencias correspondientes.