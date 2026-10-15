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Reemplazarán a las subametralladoras UZI: El poder de los nuevos subfusiles de Carabineros

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Finalmente las icónicas subametralladoras UZI serán reemplazadas por un nuevo subfusil CZ que usará carabineros en distintos procedimientos policiales. El armamento es letal a 250 metros, tiene una cadencia de 30 tiros en 15 segundos, es más liviano y ergonómico y con esto el Estado pretende anticiparse al crimen organizado, que siempre iba un paso adelante con armas de guerra y de esta forma poder defenderse y no tener que sufrir más homicidios, que en el último mes dejó dos nuevos mártires en la institución.

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