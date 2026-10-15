15/ 10/ 2026 22:06

Reemplazarán a las subametralladoras UZI: El poder de los nuevos subfusiles de Carabineros

Finalmente las icónicas subametralladoras UZI serán reemplazadas por un nuevo subfusil CZ que usará carabineros en distintos procedimientos policiales. El armamento es letal a 250 metros, tiene una cadencia de 30 tiros en 15 segundos, es más liviano y ergonómico y con esto el Estado pretende anticiparse al crimen organizado, que siempre iba un paso adelante con armas de guerra y de esta forma poder defenderse y no tener que sufrir más homicidios, que en el último mes dejó dos nuevos mártires en la institución.