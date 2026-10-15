15/ 10/ 2026 22:58

Robos “de película” en Valparaíso: Un padre lideraba la banda y su hijo era parte del grupo

Dos asaltos cinematográficos en Valparaíso en menos de 3 meses durante el 2025: primero una sucursal de un banco y luego una tienda retail. ¿Qué tenían en común? Se bajaban de camionetas en masa, como un turbazo, todos con overoles blancos y armados, tiraban aceite y miguelitos para que no los siguieran. Esta planificación era liderada por un solo hombre, un padre de familia que tenía a su hijo en una de las bandas. Esta semana se entregaron nuevas pruebas al tribunal y Reportaje A Fondo accedió a imágenes inéditas de estos violentos atracos.