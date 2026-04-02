¿Por qué retiraron la “Ley Cholito”? Revisa las claves de esta polémica decisión del Gobierno

El Ejecutivo tomó esta determinación para una “revisión y análisis”. Sin embargo, esta medida generó inmediatamente una alerta en organizaciones animalistas.

El Gobierno del presidente José Antonio Kast retiró desde Contraloría el nuevo reglamento de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas (Ley 21.020), más conocida como “Ley Cholito”.

El Ejecutivo tomó esta determinación para una “revisión y análisis”. Sin embargo, esta medida generó inmediatamente una alerta en organizaciones animalistas, las cuales señalan un posible retraso en la protección de mascotas.





¿Por qué el Gobierno retiró nuevo reglamento de la “Ley Cholito”?

Desde el Gobierno se indicó que el documento requería revisión debido a supuestas falencias técnicas y normativas, por lo que se busca evitar contradicciones legales.

Entre las principales iniciativas del nuevo reglamento de la ley estaba:

Microchip obligatorio en perros y gatos.

Prohibición del uso de collar de ahorque como un método de adiestramiento.

Uso de mascotas para la caza de fauna nativa.

Prohibición de mutilación para “fines estéticos”, como el corte de orejas y cola.

Fundación Derecho y Defensa Animal emplazó al Gobierno

La Fundación Derecho y Defensa Animal, mostró todo su rechazo a la medida y solicitaron que se respete “el proceso participativo que ya se realizó”.

“La propuesta fue elaborada tras un proceso de consulta pública y participación ciudadana. Su retiro pone en riesgo avances necesarios para mejorar la protección de los animales de compañía en Chile” detallaron.