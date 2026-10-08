“Por favor, no salgan de sus casas”: El llamado de la alcaldesa de Las Condes tras emergencia por aluvión

Catalina San Martín compartió un video a través de sus redes sociales en el que envió un llamado a sus vecinos. “Va GOPE, Carabineros, Bomberos en camino y estamos con varios recursos”, declaró.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, realizó un llamado urgente a los habitantes de su comuna tras el sorpresivo aluvión que causó graves estragos en el sector oriente de la capital.

Las intensas precipitaciones registradas en la zona centro del país habrían activado distintas quebradas de forma repentina, causando el arrastre de vehículos, inundaciones en edificios, centros de salud y universidades por la intensidad del evento.

De acuerdo a la información preliminar de la emergencia, los sectores más complicados por el aluvión serían Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón y Álvaro del Portillo.





Catalina San Martín pidió “no salir de las casas”

A los pocos minutos de conocerse los alcances del severo aluvión en Las Condes, la edil de la comuna utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje a los vecinos ante la emergencia.

“Vamos en camino al lugar donde está el aluvión. Esto es en Álvaro del Portillo donde se inicia. Va GOPE, Carabineros, Bomberos en camino y estamos con varios recursos”, expuso la alcaldesa de Las Condes a través de sus redes sociales.

Enseguida, la edil volvió a enfatizar la toma de resguardos personales de las familias que están ubicadas en los sectores más afectados por el aluvión.

“No salgan de sus casas si no es necesario. Sabemos que hay muchas viviendas inundadas y estamos yendo a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas“, concluyó.