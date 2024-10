Peleas, infidelidad y agresión: Las polémicas que han marcado el turbulento año de Jorge Valdivia - Chilevisión

El último año del ex deportista ha estado marcado por varios conflictos que incluyen peleas en público, acusaciones de infidelidad, agresión en una fiesta y problemas en tribunales.

Jorge Valdivia quedó en prisión preventiva como medida cautela tras ser formalizado, acusado de abuso sexual.

El ex futbolista tuvo un encuentro con la denunciante el pasado domingo 20 de octubre en el restaurante “Chicha en Ají”, ubicado en Manuel Montt, y posterior a eso se habría producido, según la denuncia, una violación.

Con tales argumentos, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó un plazo de 90 días de investigación para el caso, mientras que se fijó para el próximo 29 de octubre la audiencia para la revisión de las medidas cautelares.

Este hecho que se suma a una larga lista de polémicas que ha protagonizado el ex seleccionado nacional en el último tiempo, la que incluye peleas en público, acusaciones de infidelidad, agresión y lios en tribunales.

Las polémicas de Jorge Valdivia

Pelea en público con Maite Orsini

Tras hacer pública su relación con Maite Orsini a inicios del 2024, la pareja protagonizó un confuso incidente en abril, cuando asistieron al concierto de Karol G.

Según imágenes que compartieron asistentes al show en el Estadio Nacional, el ex futbolista y la diputada mantuvieron una acalorada discusión en público y terminaron retirándose del lugar a la mitad del show.

Acusación de infidelidad

A finales de mayo Jorge Valdivia protagonizó una grave acusación de infidelidad por parte de una reconocida escort, quien aseguró que tenía registros de un reciente encuentro de índole sexual él.

“Estuvo ‘lanzadísimo’ hace un par de semanas atrás”, menifestó la mujer.

Sin embargo, estas declaraciones fueron desmentidas por el propio involucrado: “Quiero desmentir categóricamente cualquier relación con esa persona a quien ni siquiera conozco. Por tanto, también es falso que ella tenga imágenes mías”.

Lío en tribunales por conflicto de Orsini v/s Aránguiz

A principios de agosto Maite Orsini compareció en el juicio por la querella en contra de Daniela Aránguiz por injurias graves.

En esa ocasión Jorge Valdivia desató la polémica por el apoyo que le dio a la diputada en contra de su ex pareja, ocasión en la incluso fue apoyado por su madre, Elizabeth Toro.

Acusación de agresión en una fiesta

A inicios de este mes se dio a conocer que una mujer acusó al ex futbolista de agredirla, física y verbalmente, luego de mantener un altercado en un conocido centro de eventos en Huechuraba.

“Yo no sabía que él era el que estaba prácticamente casi al lado mío bailando (...) yo iba a grabar, como todo el mundo, y él se volvió loco cuando me vio levantar el teléfono y ahí es donde se me tira encima y pasó todo este suceso”, declaró la víctima.

Denuncia de abuso sexual

Este lunes la Fiscalía confirmó una denunia por presunto abuso sexual. La víctima aseguró haberse reunido con el ex futbolista en un restaurante de Providencia, tras lo cual se habría producido la agresión.

Debido a los antecedentes, el tribunal decretó prisión preventiva por 90 días mientras dure la investigación, la que cumplirá en la cárcel de Rancagua.