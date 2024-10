"La relación está...": Entorno de Maite Orsini habría confirmado rumores sobre pololeo con Jorge Valdivia

El equipo asesor de la diputada Maite Orsini se refirió a la relación con el Mago, quien enfrenta una denuncia por abuso sexual.

Durante la madrugada de este martes, Jorge Valdivia fue detenido y por la tarde de esta jornada se realizó su formalización en el Centro de Justicia de Santiago, donde se decretó la prisión preventiva.

El ex futbolista y seleccionado nacional fue denunciado por abuso sexual por una mujer con la que compartió en una restaurante durante la noche del domingo y luego se fueron al departamento de la mujer.

Tras la denuncia y posterior detención, usuarios de redes sociales se han referido a la diputada Maite Orsini, ex pareja de Jorge Valdivia y quien no se ha manifestado al complejo momento del ex volante de Colo Colo.

Cabe mencionar que tras hacer pública la relación, constantemente Valdivia y Orsini compartían fotografías en redes sociales y hasta estuvieron de paseo por Buenos Aires a principios de septiembre. Sin embargo, hace algunas semanas eliminaron las fotos juntos y se dejaron de seguir en Instagram.

Declaraciones del equipo de Maite Orsini sobre su relación con Jorge Valdivia

En el programa Tú Día de Canal 13 tomaron contacto con el equipo asesor de la diputada Orsini, a quien se le preguntó por la situación sentimental con el Mago: "La relación está totalmente acababa", fue la respuesta.

Se agregó que la relación habría terminado hace un buen tiempo y la posibilidad de un regreso también está descartada.