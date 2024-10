Habla mujer que acusó a Jorge Valdivia de agredirla en una fiesta: “Se volvió loco cuando....” - Chilevisión

Marcia conversó con el matinal Contigo en la Mañana y detalló la supuesta agresión por parte del futbolista en un conocido centro de eventos en Huechuraba. "Me trató de peruana porque no lo reconocí", aseguró.

Una mujer acusó al ex futbolista Jorge Valdivia de agredirla, física y verbalmente, tras un altercado en un conocido centro de eventos en Huechuraba.

Marcia conversó con el matinal Contigo en la Mañana, instancia en la que entregó más antecedentes de su grave acusación.

Mujer acusa a Jorge Valdivia de agresiones

"Yo, como mujer, como persona, fui víctima de violencia en un lugar público, donde me pasaron a llevar", comenzó relatando en entrevista con el matinal de Chilevisión.

En esa línea, aclaró que "yo lo que acuso es el abuso de poder que hay y la diferencia que se hace según la persona. En la vulnerabilidad en la que yo quedé en esos momentos".

Marcia, además, aseguró que en la supuesta agresión "nadie me ayudó, fue súper rápido (...) el comportamiento de los hermanos Valdivia fue lo que produjo que terminaran los guardias sacándome a mí".

"Me arrastraba afuera como un animal, porque ni siquiera respetaron que yo era mujer... eran seis guardias por lo menos, entre hombres y mujeres, pero también viví la situación directamente con el Mago", aseguró la mujer.

"Yo no sabía que él era el que estaba prácticamente casi al lado mío bailando (...) yo iba a grabar, como todo el mundo, y él se volvió loco cuando me vio levantar el teléfono y ahí es donde se me tira encima y pasó todo este suceso", recordó.

Según su relato, Valdivia le habría "tirado" su teléfono, con el cual ella se golpeó en el rostro: "Él me golpeó contra mi cuerpo, haciendo fuerza para quitarme el teléfono".

Además, Marcia expresó que el ex futbolisa la insultó y que "fue racista, porque yo soy chilena... me trató de peruana porque no lo reconocí (...) me tapó en garabatos".

Por su parte, ni Jorge Valdivia ni su hermano se han referido a la grave acusación.

