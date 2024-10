"Ándate a tu país": Mujer denuncia que Jorge Valdivia la agredió tras altercado en una disco

La denunciante también acusó insultos xenófobos y la intervención de Claudio Valdivia, hermano del Mago, quien exigió a los guardias que la sacaran del lugar.

Este martes se dio a conocer que una mujer, identificada como Marcia Figueroa, denunció a Jorge Valdivia por agresión física y verbal tras un altercado en una discoteque.

El hecho, dado a conocer durante el programa Zona de Estrellas de Zona Latina, habría ocurrido hace algún tiempo, de hecho, se informó que fue el mismo fin de semana en que se rumoreaba que el ex futbolista habría terminado su relación sentimental con la diputada Maite Orsini, quien a través de redes sociales mostraba que asistía a un matrimonio, mientras que el Mago habría estado de fiesta junto a su hermano, Claudio.

VER MÁS SOBRE SHOW

Habla mujer que denunció a Jorge Valdivia por agresión

En conversación con el mencionado programa, Marcia señaló: "Yo estaba compartiendo y me encuentro en esta situación a las tres de la mañana. Estaba grabándome con mis amigas cuando, de repente, este señor se me tira encima", partió declarando.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La mujer manifestó que Valdivia intentó arrebatarle el teléfono, y en el forcejeo, el dispositivo terminó golpeando su rostro. "Me manoteó y luego me empujó, mientras me insultaba".

La denunciante también acusó insultos xenófobos por parte del Mago. "Me dijo: 'Peruana, ándate a tu país, que no sabes quién soy yo'. Y luego empezó a gritar para que me sacaran del lugar".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Intervención de Claudio Valdivia

Marcia Figueroa señaló que la situación fue aún peor cuando a los ataques se sumó Claudio Valdivia, hermano de Jorge. "'Yo soy el hermano del Mago Valdivia', me dijo de manera agresiva, igual que su hermano... y empezó a gritar como enfermo 'guardias sáquenla'", aseguró.

Tras esto, fue sacada del lugar, donde afirmó que fue tratada como un animal, con trato humillante y sin derecho a defenderse.

Mujer presenta denuncia contra Jorge Valdivia

Por esta situación, Marcia Figueroa presentó una denuncia formal en contra de Jorge Valdivia. "Yo nunca lo iba a grabar. Él simplemente estaba al lado mío bailando con mi amiga y todo el tema. Terminé totalmente agredida, insultada y no fue una situación que yo provoqué. Fui demasiada basureada y pasada a llevar. Es algo que todavía me ha costado asimilar. (...) Estoy siguiendo un proceso contra todos los responsables, no tengo el poder que tienen ellos. Está la denuncia y la constatación”, cerró.