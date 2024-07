“Lo importante que es amar”: Ministra Vallejo publicó emotivo mensaje para su pololo en redes - Chilevisión

La vocera de gobierno salió para destacar el trabajo del artista Abel Zicavo y de la banda Plumas, esto tras el lanzamiento de un nuevo disco.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para destacar un logro de su pareja.

Se trata del artista Abel Zicavo, quien es parte de la banda Plumas. El escrito se enmarcó en la nueva música que estrenó el conjunto tras un arduo trabajo.

"Me tomo un momento para publicar estos videos de @bandaplumas en el lanzamiento de su segundo disco", comenzó diciendo Vallejo en redes sociales.

"Le ponen arte, pasión y cabeza a todo lo que hacen"

"Después de meses de tanto trabajo, de pasarla mal pero también en el camino encontrando tanta gente linda que les dio una mano y también su corazón", sumó.

Además, la vocera de gobierno sinceró sus sentimientos: "Sí, estoy más enamorada que la... del @abelzicavo y no me puedo contener lo orgullosa y feliz que me hizo sentir ver su show".

"El equipo que tienen es maravilloso y de verdad, sacaron todo a punta de manualidades y conseguirse insumos de por aquí y por allá", agregó.

"Lo importante que es amar..."

Finalmente, Vallejo felicitó el logro a la banda y a su pareja: "Lo rústico se puede apreciar en las imágenes, pero lo más importante es que le ponen arte, pasión y cabeza a todo lo que hacen y se notó, estuvo todo increíble".

"Eso, solo quiero celebrar lo importante que es amar y admirar a quien se ama y sentir felicidad con la felicidad del otro...", cerró.

