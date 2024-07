María José Necochea explicó su lucha contra el síndrome de Guillain-Barré: “Da pavor” - Chilevisión

La reconocida actriz estuvo un mes sin poder trabajar debido a esta enfermedad autoinmune que ataca los nervios de la persona afectada.

La actriz María José Necochea confesó a través de su cuenta de Instagram, durante este fin de semana, que padece del síndrome de Guillain-Barré.

Se trata de una enfermedad autoinmune que afecta los nervios de una persona, pudiendo provocar parálisis, por lo que explicó que su ausencia dentro del mundo actoral se debía a este suceso.

La lucha de María José Necochea contra el síndrome de Guillain-Barré

En el perfil de su cuenta de Instagram, la actriz publicó un completo mensaje donde explicó más a fondo cómo se desarrolló la enfermedad, adjuntando una fotografía de ella.

"Foto captada en una semana que termina hermosa después de un mes muy duro que me tuvo asustada, donde tuve que reconectar y abrazar el miedo. Enfermarse tan al límite da pavor, pero vuelvo de unos días de recarga superior", sentenció Necohea.

En esa misma línea, aseguró que "voy con todo, sonriendo por más, y ya de vuelta al teatro después de este mes".

La actriz se tomó el tiempo para agradecer el apoyo que obtuvo durante las últimas semanas: "Gracias a tantos y todos quienes cuidaron, abrazaron, apoyaron, fueron bastón (literal y metafórico). Me asusté, tengo que decirlo, pero tengo las menores secuelas frente a lo que pudo haber sido".

Respecto de cómo se generó y evolucionó la enfermedad, María José explicó que "llegó de la nada y sin aviso. Así son las enfermedades autoinmunes y que después se quedan contigo. Nada que hacer, la dejo conmigo y esperamos se porte amable en la vida".

Finalmente, la actriz concluyó: "Ahora habrá límites a mí y a los demás. Al final no pasa nada si te llega la alerta y tienes que dejar que otros se hagan cargo y tú decir: No puedo. Tener una mano que te haga sanguchito en la tuya no tiene precio".

Revisa la publicación de Instagram: