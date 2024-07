"Evolución cósmica": La particular explicación de Lisandra Silva ante opción de entrar a reality

La modelo cubana se ha estado interiorizando en su mundo espiritual e incluso reveló haber sufrido una fuerte depresión cuando se mudó de Milán para vivir en Estados Unidos, cambiando su estilo de vida y prioridades.

Lisandra Silva despertó la curiosidad de sus seguidores al responder sobre la posibilidad de aceptar futuros proyectos laborales en un reality show e impactó con su respuesta.

"Esta pregunta tengo que responderla porque son miles de personas las que diariamente me preguntan…", señaló Silva a través de las historias de su cuenta de Instagram, tras ser consultada por un seguidor sobre una posible participación en un programa de este formato.

¿Lisandra Silva está evaluando la posibilidad de entrar a un reality show?

Al respecto, Lisandra explicó: "Gente, yo he tenido un cambio gigantesco, un cambio de transmutación, de evolución cósmica, no sé cómo explicarles, pero no me veo, no me visualizo dentro de una casa con tantos conflictos".

En esa misma línea, agregó: "Con personas con tantos problemas que resolver, que lo único que hacen es insultarse, gritarse, sacarse los aspectos negativos los uno de los otros. No es como me veo, no es como me siento, no me visualizo".

En cuanto a su participación en un reality show hace años, la modelo argumentó que "cuando entré a un reality hace siete años, yo era una Lisandra muy diferente a la que soy ahora y buscaba cosas diferentes a las que busco ahora. Va a estar difícil verme en un reality, no digo nunca, pero va a estar difícil".

La evolución espiritual de Lisandra Silva

Esto se debe a que la modelo cubana se ha interiorizado en el mundo espiritual y energético, cambiando su estilo de vida. En ese aspecto, reveló recientemente en un podcast que sufrió de una profunda depresión años atrás, mientras atravesaba problemas económicos.

Finalmente, Lisandra reveló que la solución a este periodo fue responder a lo que ella catalogó como "llamado espiritual" y explicó que se debe a "esta otra parte de mí, que es mi parte espiritual, que me llamaba. Me decía 'ese no es tu camino'".

Revisa la publicación de Instagram: